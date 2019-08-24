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Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Yeni bayrak üzerinde yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı 3 renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor.

Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Yeni bayrak üzerinde yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı 3 renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 06:50
Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren tarihi referandumların ardından kurulan Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) resmi bayrağı bölge meclisinde onaylanarak kabul edildi.
Bölge milletvekillerinden Lanang Ali'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bangsamoro Geçiş Otoritesince (BTA) "BARMM Resmi Bayrağının Kabul Edilmesi" isimli kanun tasarısı meclise sunuldu.
Mevcut 60 üyenin 36'sının "evet", birinin "hayır" ve 5'inin "çekimser" oy kullandığı oturumda böylelikle yeni Bangsamoro bayrağı kabul edildi.

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Lanang Ali paylaşımında bayrağın fotoğrafını da paylaştı. Buna göre, yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı 3 renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor.

 

Son Güncelleme: 24.08.2019 10:17
Anahtar Kelimeler:
Moro Müslümanlarının Yeni BayrağıMoro Müslümanları
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