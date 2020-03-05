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Moritanya'daki 15 İtalyan turist Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine döndü

Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını kalmayı kabul etmeyen 15 İtalyan turist, ülkelerine döndü.

Moritanya'daki 15 İtalyan turist Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine döndü

Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını kalmayı kabul etmeyen 15 İtalyan turist, ülkelerine döndü.

05 Mart 2020 Perşembe 08:19
Moritanya'daki 15 İtalyan turist Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine döndü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Moritanyalı yetkililer, başkent Nuakşot'a gelen İtalyan turistlere, şubat ayından bu yana yürürlükte olan ihtiyati tedbirler kapsamında iki hafta karantinaya alınacaklarını aktardı.
İlk etapta bulundukları otelde karantinada kalmayı kabul eden İtalyan turistler, ertesi gün otelden ayrılarak rehberleriyle gezmeye çıktı.
Başkent Nuakşot'tan 90 kilometre uzakta bulunan 15 İtalyan turist, otellerine geri getirildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdulkadir OuldAhmed, Moritanya'nın dünyadaki diğer ülkelerle aynı protokolleri uyguladığını, bu tedbirlere uyulması gerektiğini kaydetti.

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Ahmed, "Otellerine götürülen İtalyan turistler, karantinada beklemek yerine ülkelerine dönmeyi tercih ettiler." dedi.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

 

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Son Güncelleme: 05.03.2020 11:51
Anahtar Kelimeler:
Moritanya KoronavirüsMoritanya Karantina
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