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Moritanya 12 bin Senegalliyi sınır dışı etti

Moritanya 12 bin Senegalliyi sınır dışı etti

21 Mart 2019 Perşembe 12:39
Moritanya 12 bin Senegalliyi sınır dışı etti

Moritanya'nın çoğu balıkçı 12 bin Senegalliyi sınır dışı ettiği bildirildi. 

Yerel basındaki haberlere göre, çoğunluğu Moritanya sularında yasa dışı avlanmakla suçlanan ve Senegal'in Saint Louis bölgesinde yaşayan 12 bin Senegalli sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilenlerden 350'si Senegal'e dönerken, geri kalanlar halen sınırda işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

İki ülke, geçen yıl temmuzda balıkçık anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Senegalli balıkçılar, Moritanya sularında yılda en fazla 400 tekne ile 50 bin ton küçük açık deniz balığı avlama hakkına sahip olacak, bunun karşılığında Moritanya, Senegalli balıkçıların avladığı her bir ton balık için 10 avro alacaktı.

Dünyanın balık bakımından en zengin kıyılarından birine sahip olan Moritanya, 2017'de 360 bin ton balık ihracatı yapmıştı. Aralık ayında en büyük geleneksel balıkçılık limanının açıldığı ülkede en önemli gelir kaynaklarından birini balık ihracatı oluşturuyor.

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:54
Anahtar Kelimeler:
Moritanya Senegallileri Sınırdışı
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