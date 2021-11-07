Morgda 99 cesede tecavüz eden nekrofil, çifte cinayetten suçlu bulundu

1987 yılında iki kadını öldürdüğünü itiraf eden 67 yaşındaki David Fullar ayrıca 2008 ve 2020 yılları arasında hastane morgundaki 99 kadın ve çocuğun cesedine tecavüz ettiğini de kabul etti.

BBC'nin aktardığına göre hastanede gece vardiyasında çalışan Fuller diğer çalışanlar ayrıldığında gizlice morga girdiğini itiraf etti.

Fuller'in evinde cinayetle ilgili arama yapan dedektifler gizlenmiş olarak buldukları bilgisayar hafıza diskleri, CD'ler ve hafıza kartlarından yıllar boyunca işlediği suçların kayıtlarını buldu.

Polis 14 milyondan fazla fotoğraf, çocuk pornosu görüntülerinin yanı sıra Fuller'in ölü insanlara tecavüzünü kaydettiği görüntülere ulaştı. Kayıtlarda taciz ettiği cesetlerin en küçüğü 9 yaşındaki bir kıza en yaşlısı ise 100 yaşındaki bir kadına ait olduğu bildirildi.

Sky News'in polisin 99 vaka tespit ettiğini ve bunlardan 78'inin kimliğine ulaşıldığını fakat kurbanların gerçek sayısının yüzlerce olabileceğini aktardı.

Daily Mail'e göre polis kurban yakınlarına haber verdi.

AZRA KEMAL'İN ANNESİ OLAYI ÖĞRENİNCE KARAKOLU BASTI

24 yaşındaki kızı Azra Kemal'in ölümünden sonra morgda Fuller tarafından tecavüze uğradığını öğrenen anne Nevres Kemal, Fuller'in tutulduğu karakolu bıçakla bastı. Kemal polisler tarafından tutuklandı.

Nevres Kemal ve kadın hakları savunucuları hastanelerdeki güvenlik önlemlerini eleştirerek Fuller'in uzun yıllar boyu nasıl yakalanmadan suç işleyebildiğini sorguluyor.

Suçlu bulunan Fuller'e ne kadar ceza verileceği ise henüz netleşmedi.