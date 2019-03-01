Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
226.615
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.1513
EURO
6.1210
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA...
Denetimli hakkını ihlal etti
DENETİMLİ HAKKINI İHLAL ETTİ
İçip içip ortalığı dağıttı
İÇİP İÇİP ORTALIĞI DAĞITTI
Cinayet davası sürüyor
CİNAYET DAVASI SÜRÜYOR
banner282

Moon\'dan Trump-kim Zirvesine İlişkin Açıklama

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN ARASINDAKİ ZİRVEDE

Moon\'dan Trump-kim Zirvesine İlişkin Açıklama

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN ARASINDAKİ ZİRVEDE

01 Mart 2019 Cuma 13:44
Moon\'dan Trump-kim Zirvesine İlişkin Açıklama


GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON JAE-İN, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN ARASINDAKİ ZİRVEDE "ANLAMLI" BİR İLERLEMENİN KAYDEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ankara, 1 Mart 19 : Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede "anlamlı" bir ilerlemenin kaydedildiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Moon, 1 Mart Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Hanoi'de çarşamba ve perşembe günleri yapılan zirvede önemli ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, Trump ve Kim'in ikili ilişkilerin normalleşme süreci için önemli bir adım olan irtibat bürolarının kurulması konusunu bile görüştüklerini vurguladı.

Görüşmelere devam etme taahhüdünü ifade ettiği için Trump'ı takdir ettiğini dile getiren Moon, "Şimdi bizim rolümüz daha da önemli bir hale geldi. ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin anlaşmaya varması için Güney Kore iki tarafla yakın iletişim ve iş birliği içinde olacak." dedi.

Moon ayrıca hükümetinin Koreler arası ekonomik projelerin tekrar başlatılması konusunu ABD ile görüşmeyi planladığını kaydetti.

2. ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de çarşamba başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı RiYongHo ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

KEŞKE DAHA FAZLA YOL ALABİLSEYDİK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.

Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." demişti.

Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

(AA/RU/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi
Bangladeş Arakanlı mültecilere kapıları kapattı
Bangladeş Arakanlı mültecilere kapıları kapattı
“ömrüme Haciz” Şiir Kitabı 9 Mart Cumartesi Günü Tanıtılacak
“ömrüme Haciz” Şiir Kitabı 9 Mart Cumartesi Günü Tanıtılacak
Malezya'da Denize Atılan 34 Arakanlı Mülteci Yüzerek Kıyıya Ulaştı
Malezya'da Denize Atılan 34 Arakanlı Mülteci Yüzerek Kıyıya Ulaştı
Avusturya’da
Avusturya’da "bozkurt" İşareti Artık Yasak
Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü
Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü
Pompeo:
Pompeo: "hindistan İle Pakistan Arasındaki Meseleyle Çok Yakından İlgileniyoruz Ve İlgilenmeyi Sürdüreceğiz"
Moldova'da Koalisyon Hükümeti Arayışı
Moldova'da Koalisyon Hükümeti Arayışı
Pakistan, Hindistan'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı
Pakistan, Hindistan'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı
Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir
Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim