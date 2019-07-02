Moon\'dan Trump-kim Görüşmesi İçin



Ankara, 2 Temmuz 19 : Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de pazar günü yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki "düşmanca ilişkilerin sonu" anlamına geldiğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve ABD'nin, iki ülke liderinin Kore sınırında hafta sonu yaptığı görüşme ile "düşmanca ilişkilerin sona erdiğini" duyurduğu değerlendirmesinde bulundu.

Moon, ABD ve Kuzey Kore lideri arasında herhangi bir bildiri imzalanmamış olsa da yapılan görüşmenin, "düşmanca ilişkilere son verilmesinin ve gerçek bir barış döneminin başlangıcının fiili beyanına" eş değer olduğu yorumunu yaptı.

TRUMP İLE KİM SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGEDE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da dün 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü." demişti.

Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine "Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir." ifadesini kullanmıştı.



Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2,5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını dile getirmişti.Kuzey Kore'nin mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, "Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı." değerlendirmesinde bulunmuştu.Trump görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söylemişti. Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump'ı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a davet etmekten onur duyacağını belirtmişti.Diğer yandan Kim, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını dile getirerek Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirmişti.Trump, Koreler arası sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTIABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

(AA/AK/ÖK)

