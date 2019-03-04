Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104266
ALTIN
222.630
DOLAR
5.3820
STERLİN
7.1079
EURO
6.1002
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK...
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
TBMM Başkanı Şentop yarın KKTC’ye geliyor
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YARIN KKTC’YE...
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 68 KAZA,...
banner282

Moon\'dan Nükleer Görüşmelerin Hızla Yeniden Başlaması Çağrısı

Seul, 4 Mart 19 (.): Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerin hızla yeniden başlaması çağrısında bulundu.Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Moon, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta Vietnam\'da düzenlenen zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'un anlaşmaya varmak için bir an önce yeniden görüşmesini ve iki ülkenin diyaloğu sürdürmesini ümit ettiklerini dile...

Moon\'dan Nükleer Görüşmelerin Hızla Yeniden Başlaması Çağrısı

Seul, 4 Mart 19 (.): Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerin hızla yeniden başlaması çağrısında bulundu.Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Moon, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta Vietnam\'da düzenlenen zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'un anlaşmaya varmak için bir an önce yeniden görüşmesini ve iki ülkenin diyaloğu sürdürmesini ümit ettiklerini dile...

04 Mart 2019 Pazartesi 10:48
Moon\'dan Nükleer Görüşmelerin Hızla Yeniden Başlaması Çağrısı

Seul, 4 Mart 19 (.): Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerin hızla yeniden başlaması çağrısında bulundu.
Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Moon, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta Vietnam'da düzenlenen zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un anlaşmaya varmak için bir an önce yeniden görüşmesini ve iki ülkenin diyaloğu sürdürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
Moon, "süreçte ülkesinin rolünün yine önem kazandığını" ifade ederek "ABD-Kuzey Kore müzakerelerinin, önünde sonunda bir anlaşmaya varacağına inansam bile diyalogda bir boşluk ya da uzayacak bir açmaz asla arzu edilmez." dedi. 
Moon, Seul yönetiminin, uluslararası yaptırım sınırları içerisinde Koreler arası yakınlaşmayı ileri taşımayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.
Güney Kore Dışişleri Bakanı KangKyung-wha da toplantıda, ülkesinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyaloğun devamı için ABD ile Kuzey Kore arasında üç yönlü görüşmeleri zorlayacağını belirtti. 
Trump ile Kim arasında 27-28 Şubat'ta Hanoi'de düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı. 
ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'daki
Nijerya'daki "lassa Sıtması" Salgınında hayatını Kaybedenlerin Sayısı 83'e Yükseldi
Özbekistan-tacikistan Arasındaki Sınır Kapısı Açıldı
Özbekistan-tacikistan Arasındaki Sınır Kapısı Açıldı
İran'da Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü
İran'da Ambulans Helikopter Düştü: 5 Ölü
Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı
Pakistan-hindistan Sınırında Karşılıklı Ateş Açıldı
Pekin Yönetimi, Yerleşimin Az Olduğu Bölgeleri
Pekin Yönetimi, Yerleşimin Az Olduğu Bölgeleri "robot Kuşlarla" İzliyor
Pakistan'da Kayıp Dağcıları Arama Çalışması Tekrar Başladı
Pakistan'da Kayıp Dağcıları Arama Çalışması Tekrar Başladı
"keşmir Sorununu Çözen Nobel'e Layıktır"
Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü
Kenya'da Helikopter Düştü: 5 Ölü
Japonya'nın yerli yolcu uçağı test uçuşuna başladı
Japonya'nın yerli yolcu uçağı test uçuşuna başladı
Afganistan'da Sel 8 Can Aldı
Afganistan'da Sel 8 Can Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim