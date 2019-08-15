Moodys\'den

Londra, 15 Ağustos 19 (.) Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İslami finansın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde hızlı büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.
Moody’s'den yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde gelecek 5 sene boyunca İslami finans ve bankacılığın dikkate değer bir büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bölge ülke hükümetlerinin de İslami finansın gelişimini desteklemek için gerekli yasal altyapı düzenlemelerini gerçekleştirdiği bildirildi.
(AA/SEL)