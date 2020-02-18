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Moody\'s: Koronavirüs Asya-pasifik Bölgesinde Büyümeyi Yavaşlatacak

MOODY\'S AÇIKLAMASINDA, ÇİN\'İN BÜYÜME BEKLENTİSİNİN BU YIL İÇİN YÜZDE 5,8\'DEN YÜZDE 5,2\'YE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Moody\'s: Koronavirüs Asya-pasifik Bölgesinde Büyümeyi Yavaşlatacak

MOODY\'S AÇIKLAMASINDA, ÇİN\'İN BÜYÜME BEKLENTİSİNİN BU YIL İÇİN YÜZDE 5,8\'DEN YÜZDE 5,2\'YE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

18 Şubat 2020 Salı 13:02
Moody\'s: Koronavirüs Asya-pasifik Bölgesinde Büyümeyi Yavaşlatacak
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MOODY'S AÇIKLAMASINDA, ÇİN'İN BÜYÜME BEKLENTİSİNİN BU YIL İÇİN YÜZDE 5,8'DEN YÜZDE 5,2'YE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Londra, 18 Şubat 20 (.): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu. 

Moody's'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde talep azalmasına ve tedarik kanallarının bozulmasına yol açmasının beklendiği kaydedildi. 

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Söz konusu gelişmelerin bölgede ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmasının öngörüldüğü, olumsuz etkilerin en çok turizm ve ticarette kendisini hissettireceği belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde salgının şokunun 2019'da görülen büyümedeki yavaşlamanın hemen arkasından geldiği aktarıldı.

Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, büyümedeki azalmanın kısa vadeli ciddi ekonomik sonuçları olabileceği, Asya-Pasifik bölgesinde zincirleme bir etki yaratabileceği vurgulandı. 

Güney Kore için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildiği belirtilen açıklamada, salgının oluşturduğu ortam nedeniyle ilerleyen dönemde Güney Kore bankalarının varlık kalitelerinin gelişmelerden etkilenebileceği aktarıldı. 

Açıklamada, Güney Kore'de büyük şirketlerin yardım talebinde bulunması ve otoritelerin daha agresif likidite önlemleri uygulaması durumunda Güney Kore bankalarının daha büyük ölçekli risklerle karşılaşabileceğine dikkati çekildi. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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