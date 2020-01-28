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Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

28 Ocak 2020 Salı 16:26
Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

 “KORONAVİRÜSE İLİŞKİN EN BÜYÜK RİSK ÇİN'DE VE DIŞINDA İNSAN SAĞLIĞINA VE BU VİRÜSÜ TAŞIYANLARA YÖNELİK. VİRÜSÜN YAYILMASININ, 2003 YILINDAKİ SARS EPİDEMİĞİNDE YAŞANDIĞI GİBİ EKONOMİK SONUÇLARI OLABİLİR”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Moody’s açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 28.01.2020 19:54
Anahtar Kelimeler:
MoodyKoronavirüs
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