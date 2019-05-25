Mona Lisa yapay zekayla “konuşturuldu“

SAMSUNG'UN MOSKOVA'DAKİ YAPAY ZEKA MERKEZİNCE, TEK BİR YÜZ FOTOĞRAFI YA DA TABLODAN, YÜKSEK GERÇEKÇİLİĞE SAHİP SAHTE VİDEO ELDE ETME TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİLDİ

GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİ SAYESİNDE TABLODAKİ MONA LİSA KONUŞTURULABİLİYOR VE YÜZ MİMİKLERİ HAREKET ETTİRİLEBİLİYOR

Yapay zeka araştırmacılarının geliştirdikleri teknolojiyle Mona Lisa'nın yüz mimikleri hareket ettirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Samsung'un Rusya'nın başkenti Moskova'daki Yapay Zeka Merkezi tarafından geliştirilen sisteme Mona Lisa tablosu dahil edildiğinde, Mona Lisa'nın dudaklarını ve gözlerini hareket ettirerek yüz ifadelerini kullanması sağlandı.

Deepfake AI adı verilen bu teknoloji sayesinde daha önce de sahte video geliştirilebiliyordu ancak videonun yapılabilmesi için yüzün farklı açılarının bulunduğu birçok fotoğraf verisi gerekiyordu.

Samsung'un geliştirdiği sistem, tek bir fotoğrafla yüksek gerçekliğe sahip video oluşturabilmesi açısından yenilik getiriyor ve bu alanda gelinen son noktayı gösteriyor.

Sistem, herhangi bir görüntüdeki yüzü kaynak olarak kullanabiliyor. Kaynak yüzdeki, konuşma, gülme gibi ifadeleri alarak, videoda kullanılacak olan hedef yüze işliyor.

Araştırmacılar, Mona Lisa tablosunun yanı sıra Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevski ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin de fotoğraflarını video haline getirerek YouTube'da yayınlandı.

