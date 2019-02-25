Moldova’da seçimler: Parlamento Rusya ve Batı yanlıları arasında bölündü

Moldova’da pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir siyasi parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu ele edemedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Rusya yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un kurduğu Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) yüzde 31,32 ile en yüksek oyu aldı.

Avrupa ve NATO yanlısı Sağ Blok (ACUM) yüzde 26,33, Moldova Demokrat Partisi (PDM) yüzde 23,93 ve Şor Partisi yüzde 8,41 oyla parti listelerinden parlamentoya girmeye hak kazandı.

Bu sonuçlara göre seçimlerde, 101 sandalyeli parlamentoya 4 siyasi partiden üyeler girdi.

Moldova'daki parlamento seçimleri ilk kez parti ve dar bölge seçim (tek vekillik seçim sistemi) sisteminin karışımıyla yapıldı. Yeni sisteme göre, milletvekillerinin 50'si siyasi parti listesinden, 51'i ise seçim bölgesi listesinden belirlendi.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip Moldova'daki seçimlerde halkın yüzde 49,22'si oy kullandı.

Moldova nüfusu yıllardır göç veriyor

Ekonomik ve siyasi sebeplerle nüfusunun son yıllarda büyük oranda göç verdiği Moldova, Doğu Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında. Göç eden nüfus daha ziyade komşu iki ülke Ukrayna ile Romanya'ya ya da Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih ediyor.

Avrupa Birliği ve NATO yanlısı seçmenler ülkedeki demokrasi ve insan haklarının eksikliğinden dert yanarken, yolsuzlukla mücadeleye dikkat çekiyor.

Ülkede milyar dolarlık yolsuzluktan hüküm giyen ancak ev hapsindeyken 2015 yılında Orhei şehrinin belediye başkanı seçilen iş adamı Ilan Shor'un durumunu, ülkedeki siyasi yapının bozukluğuna örnek olarak gösteriliyor.