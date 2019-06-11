Moldova’daki Siyasi Kriz

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI İGOR DODON, ÜLKEDE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE GİDİLMESİ KARARINI İPTAL ETTİ

Kişinev, 11 Haziran 19 : Moldova Cumhurbaşkanı İgorDodon, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilendirdiği eski Başbakan PavelFilip’in parlamentoyu fesheden ve seçime gidilmesini öngören kararını iptal etti.

Dodon, Moldova Parlamentosunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filip’in parlamentoyu fesheden ve milletvekili seçimlerinin 6 Eylül’de yapılmasına yönelik imzaladığı kararnamenin Anayasa’ya uygun olmadığını kaydetti.

Dodon, "Bu yüzden Filip’in kararını iptal eden kararname imzaladım." ifadesini kullandı.

Moldova’da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şiPAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.



Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından, Anayasa Mahkemesi, hükümetin yasal olmadığını açıklamıştı.Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgorDodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili PavelFilip'e vermişti.Filip ise parlamentonun feshini ve 6 Eylül’de milletvekili seçimlerine gidilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.(AA/ÖZ/ŞEB)