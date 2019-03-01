Moldova\'da Koalisyon Hükümeti Arayışı

24 ŞUBAT'TA YAPILAN PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE HİÇBİR PARTİNİN TEK BAŞINA HÜKÜMET KURACAK OYA ULAŞAMAMASI, ÜLKEDE KOALİSYON TARTIŞMALARINI GÜNDEME GETİRDİ

SEÇİMİ İKİNCİ SIRADA KAZANAN PARTİ, KOALİSYON HÜKÜMETİNE KARŞI ÇIKARKEN, DİĞER PARTİLER KOALİSYONA SICAK BAKTIKLARINI AÇIKLADI

ÜLKEDE HÜKÜMET KURULAMAMASI HALİNDE YENİDEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Kişinev, 1 Mart 19 : Moldova'da 24 Şubat'ta yapılan parlamento seçimlerinde en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un kurduğu Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisinin (PSRM) hükümeti tek başına kuramaması, ülkede koalisyon hükümeti kurma arayışını hızlandırdı.

Parlamentoya girmeye hak kazanan ancak tek başına hükümeti kuracak oya ulaşamayan 4 siyasi parti, hükümeti oluşturmak için koalisyon arayışına girdi.

Seçimde en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un kurduğu Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi, hükümeti tek başına kuramıyor.

Seçimi ikinci sırada kazanan Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) ve Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) koalisyonu Sağ blok "ACUM DA şi PAS" temsilcileri, seçimlerin özgür ve adil biçimde yapılmadığını ileri sürerek koalisyon oluşturmaya karşı çıktıklarını açıkladı.

Seçimde üçüncü sırada yer alan Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuc, seçim sonrası, seçimlerin demokratik kriterlere uygun şekilde yapıldığını ve partisinin diğer partilerle anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

Dördüncü sırada yer alan Şor Partisi Başkanı Ilan Şor da diğer partilerle koalisyon kurma taraftarı olduklarını bildirdi.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Sosyalist PSRM ve sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın, siyasi görüş zıtlığı nedeniyle koalisyon kurmaya yanaşmayacakları öngörülüyor.

Öte yandan PSRM Başkanı Zinaida Greçeanıy, 49 seçim bölgesinden 6'sında seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve erken seçime gidilebileceğini söyledi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Dodon da partiler arasında koalisyon hükümeti kurulamaması halinde "Parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim yapılması konusunda ısrar edeceğim." ifadelerini kullandı.

Dodon, partilerin koalisyon kurma konusunda anlaşabilme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti.

PARLAMENTO SEÇİMİ

Moldova'da 24 Şubat Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde 101 sandalyeli parlamentoya 4 siyasi parti girdi.

Rusya yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un kurduğu Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi seçimde yüzde 31,15 ile en yüksek oyu aldı.

Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi ve Eylem ve Dayanışma Partisinin koalisyonu sağ blok "ACUM DA şi PAS" yüzde 26,84, Moldova Demokrat Partisi (PDM) de yüzde 23,62 oyla parlamentoya girmeyi başardı.

Şor Partisi ise yüzde 8,41 oyla yüzde 6 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı.

Moldova'nın Liberal Partisi ve 2001-2009 arasında iktidarda olan Komünist Partisi ise ilk kez parlamentoya giremedi.

Moldova'daki parlamento seçimleri ilk kez parti ve dar bölge seçim sisteminin (tek vekillik seçim sistemi) karışımıyla yapıldı. Yeni sisteme göre, milletvekillerinin 50'si siyasi parti listesinden, 51'i ise seçim bölgesi listesinden belirlendi.

Söz konusu sisteme göre, ülkenin dışında bulunan diaspora için ayrılan üç bölge olmak üzere toplamda 51 bölge oluşturuldu.

Toplam 101 koltuğun bulunduğu parlamentoda, hükümeti kurabilmek için 51 koltuğa sahip olmak gerekiyor.

Karma seçim sonuçlarına göre PSRM 35, Demokrat Parti 30, ACUM 26, Şor 7 ve bağımsızlar 3 sandalye kazandı.

Ülkede 30 Kasım 2014'te gerçekleştirilen parlamento seçiminde en yüksek oyu alan PSRM, hükümeti kuramamış, PDM ve diğer partilerle anlaşarak koalisyon hükümeti kurmuştu.

(AA/RU/ÖK)

