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Moldova'da seçim: Rusya mı, AB ve NATO mu kazanacak?

Moldova'da seçim: Rusya mı, AB ve NATO mu kazanacak?

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:38
Moldova'da seçim: Rusya mı, AB ve NATO mu kazanacak?

Doğu Avrupa ülkesi Moldova pazar günü sandık başına gidiyor.

Önümüzdeki dört sene boyunca parlamentoda görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde üç parti ön plana çıkıyor.

Mevcut Devlet Başkanı Igon Dodon'un Rusya ile yakın bağları olan Sosyalist Partisi, hükümetteki Demokrat Parti ve Avrupa Birliği'ni destekleyen ACUM koalisyonunun seçimlerde en çok oyu alması bekleniyor.

3.5 milyon nüfusa sahip Moldova'da, yeni seçim sistemiyle birlikte parlamentoya 101 milletvekili girecek.

Yapılan son anketlere göre Mevcut Devlet Başkanı Igon Dodon'un Sosyalist Partisi'nin toplam oyların en az yüzde 40'ını alması bekleniyor.

Merkez solda bulunan güçlü oligark Vlad Plahotniuc'un lideri olduğu Demokrat Parti'nin yaklaşık yüzde 17 ve Avrupa Birliği yanlısı ACUM koalisyonunun ise yaklaşık yüzde 14 civarında oy alarak meclise girmesi öngörülüyor.

Ülkede mevcut hükümetin karıştığı yolsuzluk olayları, Moskova ya da Avrupa Birliği arasında ikiye bölünmüş halk ve ekonomik durgunluk sebebiyle hiçbir partinin tek başına iktidara gelmesi beklenmiyor.

Moldova nüfusu yıllardır göç veriyor
Ekonomik ve siyasi sebeplerle nüfusunun son yıllarda büyük oranda göç verdiği Moldova, Doğu Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında. Göç eden nüfus daha ziyade komşu iki ülke Ukrayna ile Romanya'ya ya da Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih ediyor.

Halkın seçimlere olan ilgisinin de az olması bekleniyor. Avrupa Birliği ve NATO yanlısı seçmenler ülkedeki demokrasi ve insan haklarının eksikliğinden dert yanarken, yolsuzlukla mücadeleye dikkat çekiyor.

Ülkede milyar dolarlık yolsuzluktan hüküm giyen ancak ev hapsindeyken 2015 yılında Orhei şehrinin belediye başkanı seçilen iş adamı Ilan Shor'un durumunu, ülkedeki siyasi yapının bozukluğuna örnek olarak gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Moldova Seçim
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