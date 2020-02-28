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Tufan Erhürman

Moğolistan Cumhurbaşkanı Çin Ziyaretinin Ardından Ülkesinde Karantinaya Alındı

Ankara, 28 Şubat 20 : Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga\'nın Çin\'e yaptığı ziyaretin ardından

Moğolistan Cumhurbaşkanı Çin Ziyaretinin Ardından Ülkesinde Karantinaya Alındı

Ankara, 28 Şubat 20 : Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga\'nın Çin\'e yaptığı ziyaretin ardından

28 Şubat 2020 Cuma 14:09
Moğolistan Cumhurbaşkanı Çin Ziyaretinin Ardından Ülkesinde Karantinaya Alındı
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Ankara, 28 Şubat 20 : Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın Çin'e yaptığı ziyaretin ardından "ihtiyati tedbir"le başkent Ulanbator'da karantina altına alındığı bildirildi. 
Akipress haber ajansının haberine göre, dün, Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştükten sonra ülkesine dönen Battulga ve heyetindeki Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar, Moğolistan'ın Pekin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi D.Gankhuyag, Tümgeneral T. Badral ve diğer üst düzey yetkililer ihtiyati tedbir olarak 14 günlüğüne karantinaya alındı. 
Şi, Battulga ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Çin hükümeti ve halkının tüm gücüyle Kovid-19 ile mücadele ettiğini, Moğolistan'ın gösterdiği desteğin kendileri için değerli olduğunu bildirmişti. 
Salgından bu yana Çin’i ziyaret eden ilk yabancı lider olan Battulga'yı selamladığını açıklayan Şi, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın yaşanan kayıplar nedeniyle taziyelerini belirtmek ve Çin'e destek olmak için yaptığı özel ziyaretin, Pekin ile Ulanbator arasındaki bağlara gösterdiği yüksek ilgi ve iki halk arasındaki derin dostluğu tam somutlaştırdığını söylemişti.

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Şi, bu ziyaretin iki komşu ülkenin zor zamanlarda birbirlerine güvenebileceğini canlı şekilde gösterdiğinin altını çizmişti.
Battulga ise Çin ile Moğolistan’ın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, Moğolistan halkının Çin halkının yaşadıklarıyla yakından ilgilendiğini ve zor zamanlarda onların yanında olmak istediğini belirtmişti. 
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 856 kişi yaşamını yitirdi. 
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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