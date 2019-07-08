Mogherini: “Türkiye’nin Kıbrıs’ın Kuzeydoğusunda sondaj faaliyeti yürütme niyeti ‘yasadışı’; Bundan ciddi endişe duyuyoruz”

“TÜRK YETKİLİLERE ‘KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN’ ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN EGEMENLİĞİ İLE EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Türkiye’nin adanın kuzeydoğusunda yeni sondaj faaliyeti yürütme niyetinin “yasadışı” olduğunu savundu ve bundan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Mogherini, “Türk yetkililere bir kez daha bu tür hareketlerden kaçınma, iyi komşuluk ilişkileri ruhuyla hareket etme ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’ uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenliği ile egemenlik haklarına saygı duyma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Mogherini, Kıbrıs’ın batısında iki ay önce başlayan sondaj faaliyetleri sürerken ikinci sondajın planlanmasının, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ihlal eden kabul edilemez bir yayılma olduğunu” iddia etti.

20 Haziran 2019’da alınan Avrupa Konseyi kararlarını da hatırlatan Mogherini, Türkiye’nin devam eden bu tür hareketlerinin Türkiye-AB ilişkilerine zarar verdiğini savundu.

Mogherini, konuyla ilgili olarak görevlendirilen Avrupa Komisyonu ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nin (EEAS), Konsey’e bu durum karşısında alınabilecek önlemlerle ilgili önerilerini sunmak üzere olduğunu da ifade etti ve “AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tam destek içerisinde gereken karşılığı vereceğini” öne sürdü.