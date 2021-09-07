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Moderna serisinden aşı yaptıran kişi öldü

Japonya'da bir kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

07 Eylül 2021 Salı 08:30
Moderna serisinden aşı yaptıran kişi öldü

Japonya Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşıdan olan 49 yaşındaki bir kişinin, bir süre sonra öldüğünü açıkladı.

Bakanlık, kimliği açıklanmayan kişinin, aşının ikinci dozunu yaptırdıktan bir gün sonra öldüğünü ancak bu kişiye uygulanan aşının şişeciğinde yabancı madde saptanmadığını kaydetti.

Bakanlık, "söz konusu kişinin ölümüyle Moderna aşısı arasında nedensel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu ortağı Takeda, ölüm nedenlerinin, Bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu açıklamıştı.

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Kirlenme ve yabancı madde

Açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan Japonya Sağlık Bakanlığı, kullanılmamış 1,6 milyon doz COVID-19 aşısını toplatma kararı almıştı.

Kamu yayıncısı NHK 1,6 milyon doz aşının ülke geneli 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak, aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

COVID-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Moderna Aşısıölüm
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