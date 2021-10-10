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Moderna aşıyı zengin ülkelere satmakla suçlanıyor

ABD'li ilaç firması Moderna, koronavirüse karşı ürettiği aşısını özellikle zengin ülkelere satmak ve yoksul ülkeleri bekletmekle suçlandı.

10 Ekim 2021 Pazar 09:10
Moderna aşıyı zengin ülkelere satmakla suçlanıyor

New York Times'ın aşı gönderilerini takip eden Airfinity adlı firmanın verilerine dayandırdığı haberine göre Moderna, ürettiği COVID-19 aşısının çoğunu zengin ülkelere sattı.

ABD'li ilaç şirketi, Dünya Bankasının düşük gelirli olarak tanımladığı ülkelere yaklaşık 1 milyon doz aşı gönderirken, Pfizer/BioNTech 8,4 milyon doz, Johnson&Johnson ise 25 milyon doz aşı gönderdi.

Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısını almak isteyen az sayıda orta gelirli ülkeler ise halen aşılarını teslim alamazken, en az 3 ülke, Moderna aşısı için ABD ve Avrupa Birliğinden daha fazla para ödedi.

Moderna'nın aşı satışı için anlaşma yaptığı Avrupa Birliği ile diğer 22 ülkeden hiçbirinin düşük gelirli olmadığı, sadede Filipinlerin düşük orta gelirli olduğuna dikkati çekilen haberde, ABD'nin tek doz Moderna aşısı için 15 ila 16,5 dolar, Avrupa Birliğinin 22,60 ila 25,50 dolar, Botswana, Tayland ve Kolombiya'nin ise aynı aşı için 27 ila 30 dolar arasında ödeme yaptığı ifade edildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski başkanı Dr. Tom Frieden, ABD'li ilaç firması Moderna'yı "gelirini artırmaktan başka hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranmakla" suçladı.

Moderna ise üretim kapasitelerinin kısıtlı olduğunu ve ürettikleri tüm aşı dozlarıyla şu an ancak Avrupa'dan daha önce aldıkları siparişleri karşılayabildikleri açıklaması yaptı.

Gazetenin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin de Moderna'nın aşısını yoksul ülkeler için daha erişilebilir kılmamasından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Haberde, Biden yönetiminin üretimini artırması ve yurtdışında aşı üreten şirketlere lisans vermesi konusunda Moderna'ya baskı yaptığı ifade edildi.

Moderna'dan yapılan açıklamada ise şirketin 2022'de yoksul ülkelere bir milyar doz aşı sağlayabilmek için üretimini artırmaya yönelik yatırım yaptığı ve Afrika'da bir aşı üretim fabrikası açacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Moderna
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