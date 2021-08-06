Moderna aşısı 6 ay sonra da koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor

Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, "COVID-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız" dedi.

Bancel, ürettikleri COVID-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını açıkladı.

Pfizer-BioNTech’te geçen hafta açıklama yapmıştı

Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini duyurmuştu.

Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.