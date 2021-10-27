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Moderna, Afrika'ya 110 milyon doz covid-19 aşısı satacak

ABD ilaç şirketi Moderna, Afrika Birliği üyesi ülkelere 110 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 07:20
Moderna, Afrika'ya 110 milyon doz covid-19 aşısı satacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilgili ülkelere 15 milyon dozun bu yıl sonuna, 35 milyon dozun 2022 Mart bitimine ve geri kalan 60 milyon dozun da 2022 sonuna kadar gönderileceği belirtildi.

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Moderna CEO’su Stephane Bance, "Kovid-19 aşılarına erişimin dünyanın birçok yerinde hala zor olduğunun farkındayız ve dünya çapında mümkün olduğunca çok insanı korumaya yardımcı olmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Şirketin, 2023'te Afrika'da aşı dozlarını şişeleme planları olduğu ve kıtada bir mRNA aşısı üretim tesisi inşa etmek için çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Moderna, resmi ve özel sektör sağlık yetkililerince Kovid-19 aşı teknolojisini paylaşmamak ve yerel pazar ihtiyacı için aşı dozlarını daha yoksul ülkelerdeki üreticilere aktarmamakla eleştiriliyordu.

 

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Son Güncelleme: 26.10.2021 20:18
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