Mobbing sonrası işten atılarak seks işçiliğine sürüklenen trans kadın yaşadıklarını anlattı

Göksel A., 13 Eylül 2013'te, erkek kimliğiyle girdiği Boyner Mağazacılık Kartal Real Şubesi'nde kasiyer olarak çalışmaya başladı. Cinsiyet geçiş süreci 2015 mayısında başladı. Bu sırada çalıştığı mağazanın 2016 yılının temmuz ayında kapanmasıyla birlikte, buradan Akasya AVM'deki Boyner Mağazası'na gönderildi. Göksel A. Akasya AVM'de çalıştığı süre boyunca iş arkadaşlarının sözlü tacizlerine maruz kaldı ve istifaya zorlandı. İstifa etmeyi reddetmesinin ardından, Whatsapp yazışmalarında kullandığı ifadelerden ötürü hakaret gerekçesiyle iş akdi feshedildi ve 4 yıl çalıştığı yerden kıdem tazminatı almadan çıkarıldı.

Göksel A. çalıştığı süre boyunca maruz kaldığı mobbing'i şu sözlerle anlattı: "Öyle sorularla karşılaştım ki... Bir erkek en fazla cinsel ilişki teklifinde bulunur ama kadınlar öyle saçma sorular soruyordu ki... Kendinizi zor tutuyorsunuz". Mağaza yönetimi tarafından uzaklaştırma almasına neden olan bir başka olayda ise, farklı bir mağaza çalışanının Boyner'e gelerek kendisine gelerek "Sen kadın mısın?" gibi sözlü alaylarda bulunduğunu, buna tepki göstermesinin ardından "fevri davranışları" dolayısıyla çalıştığı yerin etik kurulundan ihtar aldığını anlattı.

Göksel A.'nın işten çıkarılmasıyla sonuçlanacak olan süreç ise anlattığına göre şu şekilde yaşandı: "Çalışanlar olarak bir Whatsapp grubumuz vardı. Bu Whatsapp grubu işle ilgili olsa da aslında her türlü makaranın yapıldığı bir ortamdı. Ben gruptan defalarca çıktım. Ben ayrıldım onlar aldı, ben ayrıldım onlar aldı... Beni neden grupta tuttuklarını sorduğumda 'huzursuzluk çıkarmamam' söylendi.2017'nin mayıs ayında, muhasebe şefiyle Whatsapp yazışmalarında bir tartışmamız geçti ve kendime hakim olamayarak bazı kırıcı ifadeler kullandım".

Göksel A. Whatsapp'taki konuşmaların daha sonra Mağaza'nın etik kuruluna taşındığını, kuruldan karar çıkmasının beklendiği sırada söz konusu çalışanın kendisine sık sık sözlü sataşmalarda bulunduğunu anlattı: "Mesela, toplantı oluyordu, daha sonra işten atılmama neden olacak olan muhasebe departmanındaki bu arkadaş şöyle söylüyordu: 'Biz seni daha gönderemedik mi yahu', 'Sen ne zaman gideceksin?' (...) Bu ülkede sadece transeksüel ya da eşcinsel olarak değil, kadın olarak da mobbing'e uğradığınızda kanıtınız varsa dahi mahkemeler sizin sorunlarınızla ilgilenmiyorlar, ama mobbing'e sesinizi yükselttiğiniz anda sizi iş ahlakını, sükunetini bozmakla çok rahat işten atabiliyorlar".

Boyner Grup Kurumsal Sorumluluk Direktörü Aysun Sayın, Göksel A.'nın cinsel kimliği nedeniyle değil hakaret nedeniyle iş akdinin feshedildiğini savundu. Euronews’ün ulaşmaya çalıştığı Boyner yetkilisi Aysun Sayın, tüm uyarı ve çalışma ilkelerini hatırlatmalarına rağmen Göksel A’nın iş arkadaşlarına aleni ve sözlü olarak hakaret etmeyi sürdürdüğünü, ‘cinsel içerikli küfür ve ağır hakaretleri yazılı olarak tekrarlaması’ nedeniyle iş akdinin feshedildiğini belirtiyor.

Göksel A. işten ayrılması ve sonrasında yaşadıklarının etkisiyle ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini, birlikte yaşadığı arkadaşından ayrıldığını, evinden taşındığını ve kasiyerlik pozisyonu için başvurduğu yerlerden olumsuz dönüşler alması neticesinde bugün zorunlu olarak seks işçiliği yaptığını anlattı:

"Görüşmeye gidiyorsunuz, karşı taraf e-devlete girdiğinde zaten bilgilerinizi görüyor. Bunu görüp mesela cinsiyetinizde neden "erkek" yazdığını soruyorlar. Ya da açık açık "cinsiyetiniz nedir" diye soruyorlar. (...) Nişantaşı'ndaki ... mağazasından görüşmeye çağrıldım, erkek personel beni baştan aşağı süzdü, sonra "pozisyon için uygun olmadığımı söyledi", bu sırada gelen bayan personel ise "biz kasiyerimizi aldık, teşekkür ederiz" diyerek bana kapıyı gösterdi.