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Mitsotakis’ten Türkiye’ye “saldırgan” suçlaması

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Türkiye’yi “saldırgan tutum” içinde olmakla suçladı ve iki ülke arasında denizlerde yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak müzakerelere Ankara’nın katılması çağrısında bulundu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:15
Mitsotakis’ten Türkiye’ye “saldırgan” suçlaması

Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret sırasında “Riyad’da Gelecekteki Yatırım Girişimleri” konulu bir etkinlikte konuşan Mitsotakis, ABD ve Fransa ile bu aybaşı savunma anlaşmaları imzalayan ülkesinin, “çizgilerini çok, çok net bir şekilde çizdiği” görüşünü dile getirdi.

Mısır, Yunanistan ve Rum yönetiminden ortak bildiri: Türkiye provokatif eylemlerde bulunuyor

Yunanistan Başbakanı, “Biz güven içindeyiz, bize yönelik jeopolitik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Ve bence günün sonunda Türkiye de Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşuyla hiçbir yere varmayacağını anlayacak.” dedi.

YUNANİSTAN, SAKIZ ADASI YAKINLARINDA BOĞULARAK ÖLEN GÖÇMEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Ülkesinin son dönemde başka ülkelerle savunma alanında yaptığı anlaşmalara dikkati çeken Mitsotakis, “Biz ittifaklarımızı kurduk, sınırlarımızı çok çok net bir şekilde çizdik. Umuyorum, Türkiye, bir noktada aramızdaki en önemli sorun olan deniz kıyılarının belirlenmesi konusunu çözmek için bizimle yapıcı bir şekilde ilişki kuracaktır.” dedi.

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Ülkesini her zaman diyaloğa açık olduğunu iddia eden Yunanistan Başbakanı, bununla birlikte egemenlik haklarından taviz verilmesini kabul etmeyeceklerini ifade etti.

YUNANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR ARTIYOR

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Sakız Adası yakınlarında, 4 düzensiz göçmen çocuğun boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı dün Türkiye’yi suçlamıştı.

Türkiye’yi kaçak göçü organize eden şebekelerle etkili bir şekilde mücadele etmemekle suçlayan Yunan Bakan, “Türk makamları, suç çetelerinin göçmenlerin sömürmesini kaynağında önlemek için daha fazlasını yapmalı. Bu geçişler bile yaşanmamalı.” ifadesini kullanmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Temsilciliği’ne göre, bu yılbaşından bu yana Türkiye’den Ege Denizi’ni geçerek 2 bin 500’den fazla düzensiz göçmen Yunanistan’a ulaştı.

2020 yılında 9 bin 700 kişi aynı yolla Yunanistan’a ulaşırken, 100’den fazla kişi teknelerini devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmişti.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 13:24
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