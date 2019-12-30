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Mitsotakis: Türkiye ile Akdeniz'deki sınır meselesini çözemezsek konu Lahey'e taşınır

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ülkesi arasında "Akdeniz'deki yetki alanı" hususunda anlaşma sağlanamazsa konuyu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeleri gerektiğini söyledi.

Mitsotakis: Türkiye ile Akdeniz'deki sınır meselesini çözemezsek konu Lahey'e taşınır

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ülkesi arasında "Akdeniz'deki yetki alanı" hususunda anlaşma sağlanamazsa konuyu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeleri gerektiğini söyledi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:05
Mitsotakis: Türkiye ile Akdeniz'deki sınır meselesini çözemezsek konu Lahey'e taşınır

Ülkesinde haftalık olarak yayımlanan To Vima Gazetesi'ne konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de "deniz yetki alanı anlaşmazlığını" kendi aralarında siyasi çerçevede diplomatik yollarla çözmeleri gerektiğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı "Ancak şunu da söylemeliyim ki, herhangi bir çözüm bulamazsak, Yunanistan'ın "deniz yetki alanı" konusunda tanıdığı değişiklik Lahey gibi uluslararası bir yargı organına gitmeli ve burada çözüme kavuşmalı" diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin sürekli olarak Türkiye ile kara ve deniz sınırı konusunda sorun yaşadığını ve Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşmanın da uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

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Türkiye, Libya'nın uluslararası alanda tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmış ve iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları belirlenmişti.

Türkiye, aralık ayı başında Libya ile imzalanan anlaşmanın tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.

Son Güncelleme: 30.12.2019 11:26
Anahtar Kelimeler:
Mitsotakis
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