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Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, Halife Hafter'e bağlı milislerin roket saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı.

Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, Halife Hafter'e bağlı milislerin roket saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı.

14 Şubat 2020 Cuma 08:32
Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Ebu Şekvat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roket saldırısı nedeniyle durdurulan hava trafiğinin normale döndüğünü belirtti.
Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga'yı daha önce de birçok kez hedef almış, 3 ay kapalı kalan havalimanı 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

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Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor. 

 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
Mitiga Havalimanında Uçuşlar
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