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Mısırlı muhalifler: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma yok hükmünde

Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan sözde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasına yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler de tepki gösterdi. Muhalifler, anlaşmanın yok hükmünde olduğunu açıkladı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:40
Mısırlı muhalifler: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma yok hükmünde
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Yunanistan ile imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Mısırlı muhalifler yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bina ve Kalkınma Partisi eski Başkanı Tarık ez-Zumur ve İnsan Hakları Ulusal Konseyi eski üyesi Üsame Rüşdi'nin de aralarında bulunduğu muhalifler, Mısır'ın stratejik çıkarları, tarihi hakları ve doğal kaynaklarının korunması gerektiğine işaret etti.

Açıklamada, Mısır rejiminin, "Bu anlaşmaların uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olduğu söyleminin" kabul edilemez ve mantıksız olduğu ifade edildi.

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"Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşma yok hükmünde"

"Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşmasının yok hükmünde" olduğu vurgulanan açıklamada, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mısır'ın, sadece münhasır ekonomik bölgesinden, yüz milyarlarca dolardan ve bu bölgede bulunan tabi kaynaklardan feragat etmesi değil aynı zamanda gelecekte diğer bölgelerdeki kaynaklardan istifade etme şansını da ortadan kaldırması anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması", 6 Ağustos'ta Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mısırlı MuhaliflerYunanistanMısırYunanistan Ile Mısır Arasındaki Anlaşma
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