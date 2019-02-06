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Mısırlı futbolcu Salah'a islamofobik tezahürata inceleme

Mısırlı futbolcu Salah'a islamofobik tezahürata inceleme

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
Mısırlı futbolcu Salah'a islamofobik tezahürata inceleme

İLiverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a yönelik İslamofobik tezahürat yapıldığının ortaya çıkması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pazar günü oynan West Ham United - Liverpool maçında Salah'ın Müslüman kimliğine yönelik hakaret içeren tezahürat yapıldığını gösteren bir video ortaya çıktı.

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine İngiliz polis teşkilatı ScotlandYard, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "4 Şubat Pazar günü Londra Stadı'nda oynanan West Ham - Liverpool maçında bir oyuncuya yönelik ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırıyı gösteren videonun farkındayız. Memurlarımız videoyu inceliyor. Henüz hiçbir gözaltı yapılmadı ve incelemeler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Polis açıklamasında görgü şahitlerinin de kendilerine başvurması çağrısında bulunuldu.

West Ham United'dan yapılan yazılı açıklamada da kulüp olarak şiddet içeren ve istismara giren hiçbir davranışa hoşgörü göstermedikleri belirtilerek, "Herkese açık bir kulübüz. Yaş, ırk, din, inanç, medeni durum, cinsiyet, cinsel yönelim ve özür ayrımı olmaksızın herkes LondaStadı!nda sıcak bir şekilde karşılanır." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de ırkçı ve İslam karşıtı gruplar özellikle futbol taraftarları arasında örgütleniyor.

Bu tür grupların en büyüğü olarak bilinen "Football LadsAlliance" son 2 yılda başkent Londra'da gerçekleştirdiği kalabalık yürüyüşlerle gündeme gelmişti.

Son Güncelleme: 06.02.2019 19:23
Anahtar Kelimeler:
Islamofobik TezahüratSalahLiverpool
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