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Mısır’da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Mısır’da 8 gündür devam eden kum fırtınası ve soğuk hava dalgası kara ve deniz trafiğinin yanı sıra günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

Mısır’da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Mısır’da 8 gündür devam eden kum fırtınası ve soğuk hava dalgası kara ve deniz trafiğinin yanı sıra günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 19:07
Mısır’da kum fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, aşırı rüzgâr ve soğuk hava dalgası nedeniyle Kefr eş-Şeyh kentindeki Sayd Limanı'nda faaliyetler durduruldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ve esen sert rüzgarlar, karada kum fırtınasına neden olurken Akdeniz ve Kızıldeniz’de yüksek dalgalar oluşturdu.

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Başkent Kahire’nin güneyindeki şehirlerde ve Sina Yarımadası’nda kum fırtınaları uyarısında bulunan meteoroloji, Kahire, İskenderiye ve İsmailiyye gibi kentlerde ise şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

Mısır’ın tüm şehirlerinde sivil savunma ekiplerinin kum fırtınası ve aşırı yağışların neden olacağı muhtemel seller nedeniyle teyakkuza geçtiği belirtildi.

Kar yağışının hiç görülmediği Mısır’da yağmur sadece kış aylarında ve az miktarda yağıyor. Dimyat, İskenderiye, Süveyş ve Kefr eş-Şeyh gibi Akdeniz kıyısındaki kentler, başkent Kahire ve güneydeki şehirlere göre daha fazla yağış alıyor. 

Son Güncelleme: 09.01.2020 22:15
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