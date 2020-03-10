banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106325
ALTIN
327.045
DOLAR
6.1139
STERLİN
7.9969
EURO
6.9517
banner339
Pisi pisine gitti
Pisi pisine gitti
Seçim sonuçları ne olur!
Seçim sonuçları ne olur!
Bu seçimde entrika seçimi
Bu seçimde entrika seçimi
Denktaş’tan sonra ne değişti
Denktaş’tan sonra ne değişti

Mısır Ve Suudi Arabistan\'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor

Kahire, 10 Mart 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır\'da 59\'a, Suudi Arabistan\'da 20\'ye yükseldi.

Mısır Ve Suudi Arabistan\'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor

Kahire, 10 Mart 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır\'da 59\'a, Suudi Arabistan\'da 20\'ye yükseldi.

10 Mart 2020 Salı 08:13
Mısır Ve Suudi Arabistan\'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor
banner337

Kahire, 10 Mart 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 59'a, Suudi Arabistan'da 20'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 4 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükselirken, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenlik kurumları da tutukluların sağlığının korunması için 10 gün boyunca tüm hapishanelerde ziyaretlerin durdurulmasına karar verdi. 

Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

banner317
Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, virüs görülen 5 kişiden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, bunlardan 3'ünün İran ile Irak'tan geldiği, beşinci kişinin ise Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'dan geldiği kaydedildi. 

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Otobüs Binaya Çarptı: 23 Ölü
Nijerya'da Otobüs Binaya Çarptı: 23 Ölü
Nijerya'da Çete Üyelerinin Bir Köye Düzenlediği Silahlı Saldırıda 8 Kişiöldü
Nijerya'da Çete Üyelerinin Bir Köye Düzenlediği Silahlı Saldırıda 8 Kişiöldü
İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi
İran'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi
Tunus, Kovid-19 Nedeniyle İtalya'yla Vapur Seferlerini Durdurdu
Tunus, Kovid-19 Nedeniyle İtalya'yla Vapur Seferlerini Durdurdu
Suudi Arabistan, Türkiye Dahil 5 Ülkeye Seyahatleri Durdurdu
Suudi Arabistan, Türkiye Dahil 5 Ülkeye Seyahatleri Durdurdu
Kuveyt Koronavirüse Karşı Önlemleri Artırıyor
Kuveyt Koronavirüse Karşı Önlemleri Artırıyor
İsrail, Ülkeye Gelenlerden 2 Hafta Karantinada Kalmalarını İsteyecek
İsrail, Ülkeye Gelenlerden 2 Hafta Karantinada Kalmalarını İsteyecek
DSÖ: “Pandemi tehdidi çok gerçek oldu“
DSÖ: “Pandemi tehdidi çok gerçek oldu“
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli “kırmızı bölge“ ilan edildi
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli “kırmızı bölge“ ilan edildi
İran Koronavirüs Nedeniyle İlk Kez Bir Şehri Karantinaya Aldı
İran Koronavirüs Nedeniyle İlk Kez Bir Şehri Karantinaya Aldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim