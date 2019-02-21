Mısır-suudi Arabistan Vapur Seferleri 13 Yıl Sonra Tekrar Başlıyor



Kahire, 21 Şubat 19 : Mısır yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı ile Mısır'ın Port Tevfik Limanı arasındaki vapur seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Kızıldeniz Limanları Kurumu Başkanı Eymen Salih, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki vapur seferlerinin 13 yıl aradan sonra tekrar başlatılacağını duyurdu.

Port Tevfik Limanı'nın kullanıma hazır olduğunu kaydeden Salih, seferlerin başlamasının ardından bölge çalışanlarına iş imkanı da doğacağını ifade etti.

Salih, ilk seferin ne zaman düzenleneceğine dair bilgi vermedi.

İki ülke arasındaki vapur seferleri Şubat 2006'da "Selam 98" adlı vapurun yanarak batmasının ardından durdurulmuştu. Vapurdaki 1400 yolcudan 1034'ü hayatını kaybetmişti.

Mısır mahkemesi, "hatayla ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gıyaben yargılanan "Selam 98" vapurunun sahibi Memduh İsmail'in beraatine hükmetmişti.

(AA/AK/HÖ)