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Mısır, "libya\'yı Görüşmek Üzere" Arap Birliğini Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Kahire, 30 Aralık 19 (.): Mısır, Libya’daki son gelişmeleri görüşmek üzere Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Mısır, "libya\'yı Görüşmek Üzere" Arap Birliğini Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Kahire, 30 Aralık 19 (.): Mısır, Libya’daki son gelişmeleri görüşmek üzere Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:32
Mısır,

Kahire, 30 Aralık 19 (.): Mısır, Libya’daki son gelişmeleri görüşmek üzere Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre, Kahire yönetimi "Libya’daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Haberde, toplantının hedefinin, "dış müdahalelerden uzak bir şekilde Libya’daki krize siyasi çözüm bulmak olduğu" kaydedildi. 

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Libya'daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bugün Mısır'a gelmişti. 

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

 (AA/RÇ/HÖ)

 

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