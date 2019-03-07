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Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

MISIR VE İNGİLTERE SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAK ASKERİ TATBİKATA BAŞLADI

Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

MISIR VE İNGİLTERE SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAK ASKERİ TATBİKATA BAŞLADI

07 Mart 2019 Perşembe 13:49
Mısır-ingiltere Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

MISIR VE İNGİLTERE SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAK ASKERİ TATBİKATA BAŞLADI

Kahire, 7 Mart 19 : Mısır ve İngiliz silahlı kuvvetleri ülkenin kuzey batısındaki Libya sınırı yakınlarında yer alan Muhammed Necib askeri üssünde ortak askeri tatbikata başladı.

Mısır Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ile ilk kez yapılan “Ahmes-1” adındaki ortak askeri tatbikatın başladığı ve tatbikata bazı ülkelerin gözlemci olarak katıldığı kaydedildi. Ancak gözlemci ülkeler açıklanmadı.

İngiliz silahlı birliklerinin bölgeye birkaç gün önce intikal ettiğinin aktarıldığı açıklamada, tatbikat için, "Terörizmle mücadelede askeri ilişkilerin güçlendirilmesi, tecrübe ve beceri aktarımının sağlanması, terörist unsurlarla yüzleşmek için en uygun teknik ve teknolojik yöntemlerin tespit edilip kullanılması" gibi hedefler konulduğu belirtildi.

Ordunun hangi unsurlarının katılacağının bildirilmediği açıklamada, tatbikatın süresi konusunda da kamuoyuna bilgi verilmedi.

Son bir yıldır ortak tatbikatlara hız veren Mısır Rusya, Amerika ve Arap ülkeleri ile ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Mısır silahlı kuvvetleri, geçen Pazar Fransa ile hava tatbikatına başlamıştı.

(AA/ÖZ/ÖK)

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