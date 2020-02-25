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Mısır\'ın Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Öldü

Kahire, 25 Şubat 20 : Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek\'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu. 

Mısır\'ın Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Öldü

Kahire, 25 Şubat 20 : Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek\'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu. 

25 Şubat 2020 Salı 13:02
Mısır\'ın Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Öldü
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Kahire, 25 Şubat 20 : Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu. 

Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mübarek hayatını kaybetti.  

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Mübarek'in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

(AA/RU/ŞEB)
 

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