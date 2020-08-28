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Mısır\'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı

İstanbul, 28 Ağustos 20 (.):  Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet\'in gözaltına alındığını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:20
Mısır\'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
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İstanbul, 28 Ağustos 20 (.):  Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet'in gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tutuklu İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine vekaleten atanan İzzet, Kahire'nin doğusunda gözaltına alındı.
İzzet'in kaldığı eve baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin içerideki iletişim araçları ve teknolojik aletlere de el koyduğu kaydedildi.
Açıklamada İzzet'in 30 Haziran 2013'ten sonra çok sayıda terör faliyetini yönettiği öne sürülürken, özellikle de 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayının sorumlusu olduğu iddia edildi.
İhvan'dan konuya ilişkin ilk açıklama ise teşkilata bağlı "Vatan TV"nin sosyal medya hesabından geldi.
Açıklamada, İzzet ile irtibatın kesildiği ve darbe medyasının İzzet'in, Beşinci Yerleşim bölgesinde tutuklandığını duyurduğu ifade edildi.
İHVAN REHBERLIK KONSEYI BAŞKAN VEKILI MAHMUD İZZET KIMDIR?

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Mahmud İzzet 1944 yılında doğdu, 1963'te de İhvan saflarına katıldı. Eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır döneminde 1965'te tutuklananan İzzet, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzzet, 1981'de İhvan Rehberlik Konseyi'ne üye olarak seçildi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve geçen sene hapishanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 2013'te düzenlenen darbenin ardından yüzlerce İhvan yöneticisi ve üyesi tutuklanmıştı.
İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin yerine vekaleten atanan 76 yaşındaki Mahmud İzzet'in Ağustos 2013'ten bu yana nerede olduğu ve İhvan'ı nasıl yönettiği bilinmiyordu.
Mısır yerel basını 2019'da İzzet'in de yurt dışında bir hastanede vefat ettiğini duyurmuş, İhvan ise bu haberi yalanlamıştı.
İzzet, medyada çok yer almaması ve az konuşması nedeniyle Mısır medyasında İhvan içindeki "Demir adam" olarak nitelendirildi.
En son El-Minya Ceza Mahkemesi 19 Ağustos'ta, gıyabi yargılanan İzzet hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası vermişti.
(AA/ŞEB)

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