Mısır’da Sisi Yönetimine Karşı Gösterilerde Bir Haftada 2 Bine Yakın Kişi Gözaltına Alındı

Kahire, 27 Eylül 19 (TAK): İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır’da iktidar karşıtı gösterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İktidarın, göstericilerin kendi aralarında mesajlaşıp, protestolarda daha iyi organize olmalarını önlemek için bazı internet sitelerine ulaşım engeli getirdiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, basına yaptığı açıklamada, “Toplu gözaltılar ve internet ulaşımına getirilen yasaklar, Mısırlıların gösteri yapmalarını caydırmaya yönelik girişimler.” dedi.

Kahire Başsavcılığı ise, 20-21 Eylül’de yasaklanmasına rağmen düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde bine yakın kişinin gözaltına alınarak sorgulandığını açıkladı.

Bu arada, Mısır emniyet güçleri, yeni gösteri çağrılarının ardından iktidar karşıtı protestoları engellemek için başkentteki Tahrir Meydanı’na girişleri kapattı ve buradaki önlemlerini önemli ölçüde artırdı. Tahrir Meydanı’na giden yollar da, yine gösterilerini önlemek için trafiğe kapatıldı.

Tahrir Meydanı, 2011 yılında Hüsnü Mübarek'in devrilmesine yol açan gösterilerde, protestocular için en önemli buluşma noktası olarak ön plana çıkmıştı.

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ'NİN AÇIKLAMASI

Öte yandan Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, "Mısır'daki gösterilerde rolü olduğu" iddiasını yalanladı.

İslami Cihad Hareketi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Dubai merkezli MBC Group'a ait "MBC Masr" televizyonunda yayınlanan bir programda, Mısır'da tutuklu bulunan Filistinli Eşref Saad Tafiş'in ifadelerine dayanılarak ortaya atılan "Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin Mısır'daki Sisi karşıtı gösterilerde rolü olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

(EURONEWS/FG)