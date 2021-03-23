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Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat

Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri, Akdeniz'de "2021 Kleopatra" adlı ortak askeri tatbikat başlattı.

23 Mart 2021 Salı 09:30
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden Mistral helikopter gemisi "Enver Sedat" ile "Secem el-Fatih" ve "Süleyman İzzet" fırkateynlerinin yanı sıra birçok savaş uçağı, helikopter ve deniz kuvvetleri biriminin katıldığını bildirdi.

Fransa'nın da ortak tatbikata "Mistral" helikopter gemisi ve deniz kuvvetleri birimleriyle destek verdiğini aktaran Rifai, tatbikatın Mısır Deniz Kuvvetlerinin "kardeş ve dost" ülkelerle yürüttüğü, askeri iş birliğini arttırma ve karşılıklı yeni savaş taktikleri öğrenmeye yönelik katkı sunulması girişimi kapsamında başlatıldığını kaydetti.

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Rifai, Mısır ve Fransa Deniz Kuvvetlerinden birçok subay ve komutanın hazır bulunduğu tatbikatta, karşılıklı olarak tecrübe alışverişi, denizden gelebilecek tehditlere yönelik iki ülke deniz kuvvetlerinin manevra kabiliyetlerini güçlendirme ve deniz güvenliği prosedürlerine ilişkin eğitimlerin verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Açıklamada, ikili ilişkilerin desteklenmesi ve iş birliğinin arttırılması amacıyla "2021 Kleopatra" deniz tatbikatının birkaç gün süreceği ifade edildi.

Mısır ve Fransa, Kızıldeniz'de son olarak 14 Mart 2021'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MısırFransaTatbikat2021 Kleopatra
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