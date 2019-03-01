Mısır: Tren kazalarındaki ihmale idam talebi

Mısır'da geçtiğimiz günlerde en az 22 kişinin ölümüne yol açan tren kazasının ardından Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden bazı milletvekilleri söz konusu olaylardaki 'ağır ihmale' verilen cezaların idama varacak derecede ağırlaştırılması için yasa teklifi sundu.

Mısırlı milletvekillerinden Şerif Fahri ve Said Hassain, diğer insanların hayatlarını tehlikeye atan özellikle tren makinistleri gibi demiryolu çalışanlarının ömür boyu hapis cezası alması ya da idam edilmesi gerektiğini belirtti.

Milletvekili Fahri, Mısır Ceza Kanunu'nun 238'inci maddesinde dikkatsizlik sonucu diğer insanların hayatını kaybetmesine neden olan kişilere, altı aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildiğini ve bu cezaların yetersiz olduğunu ifade etti.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Kahire'de bulunan Ramses Tren İstasyonu'nda çarşamba günü sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 43 kişinin ise yaralandığını bildirmişti. Özellikle kaza sonrası vücutlarında derin yanık izleri oluşan 10 yaralının durumunun kritik olduğu açıklandı.

Mısır Ulaştırma Bakanı İsham Arafat olaydan saatler sonra istifa ederken, Başbakan Mustafa Madbuli kazanın ayrıntılı bir şekilde incelenerek, olaya sebebiyet verenlerin cezalandırılacağını söyledi.

Mısır Başsavcılığı olayın ardından tren kazasının makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.