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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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Mısır, Rum kesimindeki yangında ölen 4 kişinin kendi vatandaşı olduğunu doğruladı

Mısır yönetiminin, Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ölen 4 kişinin Mısır vatandaşı olduğunu doğruladığı belirtildi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:00
Mısır, Rum kesimindeki yangında ölen 4 kişinin kendi vatandaşı olduğunu doğruladı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lefkoşa'daki Mısır Büyükelçiliği, Kıbrım Rum Kesimi'nde çalışan 4 Mısırlının çıkan büyük yangın sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.
Rum basınında bugün yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini aktarılmıştı.
Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etmişti.

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Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen dört Mısırlı işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.
Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetmişti.

 

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Son Güncelleme: 05.07.2021 09:52
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