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Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi

Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
Mısır makamları Mursi'nin taziye merasimine izin vermedi

Mısır'da çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

Abdullah Mursi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Mısır makamlarının, babası için ülke tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanına yaraşır bir cenaze töreni yapılmasına ve taziye merasimi düzenlenmesine engel olduğunu ifade etti.

Mursi, "Hatta baba evinde taziyeleri kabul etmemize bile izin vermediler." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki sınırlamalara rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde babası için gıyabi cenaze namazları kılınmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Abdullah Mursi, "Ey babam, seninle Allah arasında ne vardı dünyada milyonlarca Müslüman cenaze namazını kıldı?" ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.

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MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Son Güncelleme: 19.06.2019 18:50
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