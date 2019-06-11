banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
246.044
DOLAR
5.7819
STERLİN
7.3657
EURO
6.5440
Değirmenlik köyüne ateş düştü
DEĞİRMENLİK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
BURASI DEVLET DAİRELERİ'NİN OLDUĞU BÖLGE
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Eşini bıçakla yaralayıp, öldürmekle tehdit etti
EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Mısır, İngiltere'den Firavun Tutankhamun'un altın heykel başını istiyor

Mısır, İngiltere'den Firavun Tutankhamun'un altın heykel başını istiyor

11 Haziran 2019 Salı 06:26
Mısır, İngiltere'den Firavun Tutankhamun'un altın heykel başını istiyor

Mısır yönetimi, İngiltere'ye, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın heykel başı için temmuz ayında yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması çağrısında bulundu.
Mısır Dışişleri Bakanlığınca, Tutankhamun'un altın kaplamalı heykel başının 4 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek bir müzayedede satılacağı yönünde yerel medyada çıkan haberlerin ardından açıklama yapıldı.
Mısır'ın Londra Büyükelçiliğinin müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesine ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilen açıklamada, Londra yönetiminin cevabına ilişkin bilgi verilmedi.

banner317
Konuyla ilgili müzayede salonu ve UNESCO ile de yazışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, mevcut yasalar çerçevesinde söz konusu tarihi eserde Mısır'ın hakkı olduğu vurgulandı.
Mısır medyasında çıkan haberlere göre, firavun Tutankhamun'un altın heykel başı, Londra'da 4 Temmuz'da yapılması planlanan bir müzayedede satışa sunulacak. 

 

Son Güncelleme: 11.06.2019 09:51
Anahtar Kelimeler:
Firavun Tutankhamun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran New York Times Muhabirinin Gazetecilik Faaliyetlerini Yasakladı
İran New York Times Muhabirinin Gazetecilik Faaliyetlerini Yasakladı
İsrail Güçleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Güçleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Endonezya'da 20 Bin Kişi Selden Etkilendi
Endonezya'da 20 Bin Kişi Selden Etkilendi
Google, haber kuruluşlarından 4,7 milyar dolar kazandı
Google, haber kuruluşlarından 4,7 milyar dolar kazandı
Kuzey Kore'de idamların halka açık yapıldığı iddiası
Kuzey Kore'de idamların halka açık yapıldığı iddiası
New York'taki helikopter kazası
New York'taki helikopter kazası
Alabama'da 13 yaşından küçük çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım
Alabama'da 13 yaşından küçük çocuklara cinsel tacize kimyasal hadım
ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı
ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı
Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme
Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme
Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti
Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim