Mısır'ın turizm kentinde bina çöktü: 3 ölü, 10 yaralı



Mısır'da Kahire'nin güneyindeki turizm kenti Luksor'da çöken bir binada, ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.



Luksor Kenti Vali Yardımcısı Salah el-Menduh yarı resmi El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, Luksor kentinde bir binanın çökmesi sonucu biri Alman turist, ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Menduh, binanın çöküşü sırasında çevrede bulunanlardan 10 kişinin yaralandığını, aralarında 3 Alman turist olduğunu belirtti.



Çöken binanın boş olduğunu dile getiren Menduh, yaralıların Luksor'daki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.



