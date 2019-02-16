Mısır'ın Sina Yarımadası'nda çatışma: 22 ölü ve yaralı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda çıkan çatışmada 15 ordu mensubunun öldüğü ya da yaralandığı bildirildi. Açıklamayı yapan Mısır ordusu, çatışmada 7 militanın da öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ölü ve yaralılara ilişkin net bir sayı verilmezken, güvenlik kaynakları bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu aktardı.

Dinci radikal örgütler 2013'ten bu yana güvenlik güçlerine ve Hristiyan azınlığa karşı saldırılar düzenliyor.

Mısır ordusu da Sina Yarımadası'nda radikal militanlara karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.