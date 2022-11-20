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Mısır'daki İklim Zirvesi'nde Gelişmekte Olan Ülkelerin Zararını Tazmin İçin Fon Kurulması Onaylandı

Mısır'daki İklim Zirvesi'nde Gelişmekte Olan Ülkelerin Zararını Tazmin İçin Fon Kurulması Onaylandı

20 Kasım 2022 Pazar 11:30
Mısır'daki İklim Zirvesi'nde Gelişmekte Olan Ülkelerin Zararını Tazmin İçin Fon Kurulması Onaylandı

 Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılan delegasyonların temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onayladı.

Şarm el-Şeyh'te düzenlenen ve 18 Kasım'da sona ermesi planlanan COP27'nin taraflar arasında anlaşmanın sağlanması için uzatılmasının ardından uzun müzakereler sonrası 200 ülkeden delegelerin katılımıyla genel bir oturum düzenlendi.

Söz konusu oturumda, "gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararların tazmin edilmesi için bir fon kurulması" kararı alındı.

Gelişmekte olan ülkelerin uzun yıllardır talep ettiği fonun onaylanması kararı katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Fonun operasyonel detayları ise 2023'ün sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılması öngörülen bir sonraki konferansta onaylanması hedefiyle daha sonra belirlenecek.

COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 6 Kasım'dan bu yana devam eden zirveye katılım gösteren delegelere, anlaşmaya uymaları ve kendilerine sunulacak konferans kararlarını onamaları çağrısında bulundu.

Şukri, konferansta alınan kararların "hassas dengeleri" ve "şu anda elde edilebilecek en yüksek isteği" yansıttığını belirtti.

Öte yandan konferansta, iklim değişikliğinin temel nedeni olan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki taslağın da onaylanması gerekiyor.

Emisyonların azaltılmasıyla ilgili metin toplantıda ciddi tartışmalara konu oldu.

Katılımcı pek çok ülke, küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 santigrat dereceyle sınırlama hedefinin sürdürülmesi başta olmak üzere daha önceki konferanslarda belirlenen hedeflerdeki gerilemeyi kınadı.

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, cuma günü sona ermesi planlanan COP27'nin taraflar arasında anlaşmanın sağlanması için uzatıldığını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 20.11.2022 12:26
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