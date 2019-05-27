banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86577
ALTIN
250.494
DOLAR
6.0515
STERLİN
7.6914
EURO
6.7756
Misafir olarak kaldığı evde hayatını kaybetti
26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Harmancı: “Doğal yaşam alanları korunmalı”
HARMANCI: “DOĞAL YAŞAM ALANLARI KORUNMALI”
KKTC'ye 15 günlük vizeyle giriş yaptı 7 yıl kaldı
KKTC'YE 15 GÜNLÜK VİZEYLE GİRİŞ...
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
banner307

Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü

Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:42
Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: 9 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki İsmailiye kentinde, polisleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu ikisi rütbeli 9 polis hayatını kaybetti.
Yerel gazetelerin haberine göre, İsmailiye kentine bağlı bir köy yolunda, polisleri taşıyan aracın bir kamyon ile çarpışması sonucunda yangın çıktı.
Yaralılar konusunda kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeyen kaza ile ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.
Diğer şehirleri başkent Kahire'ye bağlayan yolların geniş ve dünya standartlarına uygun olduğu ülkede, özellikle de ilçeleri köylere bağlayan yolların bakım işlemlerinin oldukça zayıf olduğu bildiriliyor. 

banner317
Resmi rakamlara göre 2018 yılının ilk yarısında ülke genelinde 4 bin 426 kaza meydana geldi.  
İçişleri Bakanlığı kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

 

Son Güncelleme: 27.05.2019 09:53
Anahtar Kelimeler:
Mısır Polis Aracı Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Başkanı Trump Japonya'da
Abd Başkanı Trump Japonya'da
Brezilya'da Hapishanede Mahkumlar Arasında Kavga: 15 Ölü
Brezilya'da Hapishanede Mahkumlar Arasında Kavga: 15 Ölü
Malezya'nın Yaşayan Son Erkek Sumatra Gergedanı Öldü
Malezya'nın Yaşayan Son Erkek Sumatra Gergedanı Öldü
Ap Seçimlerinde Aşırı Sağcı Partiler İle Yeşiller Güç Kazandı
Ap Seçimlerinde Aşırı Sağcı Partiler İle Yeşiller Güç Kazandı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eboladan ölenlerin sayısı 1183'e çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eboladan ölenlerin sayısı 1183'e çıktı
Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir
Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir
Yunanistan erken seçime gidiyor
Yunanistan erken seçime gidiyor
Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 17 ölü
Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 17 ölü
İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı
İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı
Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılım Arttı
Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılım Arttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim