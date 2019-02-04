Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin görev süresini uzatacak önerge meclise sunuldu

Mısır, 2013'te gerçekleştirdiği askeri darbe ile iktidara gelen General Abdülfettah Sisi'nin 2022'de sona erecek ikinci dönem görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını tartışıyor.

Bu bağlamda parlamentoda çoğunluğa sahip "Mısır'a Destek Koalisyonu" milletvekillerinin beşte birinin imzasının yer aldığı anayasada değişiklik öngören önerge, Meclis Başkanı Ali Abdulal'a sunuldu.

Önerge talebinin kendisine ulaştığını belirten Meclis Başkanı Ali Abdulal, söz konusu teklifin komisyonda görüşüldükten sonra parlamentonun gündemine geleceğini ifade etti. Abdulal, teklifin detaylarıyla ilgili bilgi vermedi.

Önergenin ardındaki isim olan Mısır’a Destek Koalisyonu Başkanı Abdulhadi el-Kasabi, tekliflerinin devlet başkanının görev süresinin uzatılmasını içerdiğini de kaydetti.

Kasabi, "İstikrarın korunması ve tamamlanmak istenen gelişim projelerine baktığımızda, başkanlık görev süresinin 6 yıla çıkarılması önerisi de var." diye konuştu.

Ancak Kasabi'nin Parlamento Başkanı'na anayasa değişikliği müracaatının ardından ülke içi ve dışındaki muhalif gruplar, sosyal medya üzerinden "Anayasa değişikliğine hayır" kampanyası başlattı.

Daha önce Sisi yönetimine yakın bazı gruplar, devlet başkanının görev süresinin 3 döneme çıkarılması için girişimlerde bulunmuş, ancak tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmışlardı.

Önergenin 3. dönemi içerip içermediği bilinmiyor

Mısır'a Destek Koalisyonu'nun pazar günü verdiği önergenin Sisi'nin bir kez daha önünü açacak şekilde 3'üncü dönem uzatmayı kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır Anayasası'na göre değişiklik talebinin kabulü için 596 milletvekilinin 3'te ikisinin onaylaması şart. Ardından söz konusu teklifin referanduma götürülmesi ve halk tarafından kabul görmesi gerekiyor.

Anayasada olası bir değişikliğin yapılabilmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Yeni değişiklik, 2014'te kapatılan Parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin yeniden kurulmasını ve ikinci bir cumhurbaşkanı yardımcısı atanmasını da içeriyor.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, anayasa değişikliği teklifinin, 25 Ocak devrimi öncesine dönüş anlamına geldiğini belirtti.

Mısırlıların, cumhurbaşkanının, demokratik sistemle çelişen ve sonsuza kadar yönetimde kalmasını sağlayan yetkilerle donatıldığı (Hüsnü Mübarek) bir rejime karşı devrim yaptığını hatırlatan Baradey, "Anayasa değişikliği, özgürlüğünü kazanmak için devrim yapmış bir halkı aşağılamak ve 25 Ocak devrimi öncesine geri dönmektir." ifadesine yer verdi.