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Mısır'da aşısızlar kamu kurumlarına giremeyecek

Mısır'da, COVID-19 aşısı yaptırmamış memurların 15 Kasım'dan, vatandaşların da 1 Aralık'tan itibaren resmi kurumlara girişine yasak getirildi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:59
Mısır'da aşısızlar kamu kurumlarına giremeyecek

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi kurumlara aşısızların alınmaması kararı, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında toplanan Koronavirüs Kriz Yönetimi Yüksek Komite toplantısında alındı.

Aşılarını yaptırmayan memurların 15 Kasım'dan itibaren görev yerlerine girişlerine izin verilmemesi ya da her hafta PCR testi yaptırmaları şartı getirildi.

Aşısız vatandaşlar ise 1 Aralık'tan itibaren kamu kurumlarına giriş yapamayacak.

31,7 milyon doz aşı yapıldı

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Toplantı sırasında Sağlık Bakanı Hale Zayid, Mısır'da şu ana kadar vatandaşlara 31,7 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

Zayid, vatandaşların aşıya ulaşımını sağlamak için cuma günleri mescitler, pazar günleri kiliseler, mahkemeler ve trafik gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda aşı merkezleri kurulacağını duyurdu.

Öte yandan Yüksek Öğretim Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki üniversitelerde şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı uygulandığını açıkladı.

17 bin 926 kişi hayatını kaybetti

Resmi verilere göre, bugüne dek COVID-19 nedeniyle Mısır'da 17 bin 926 kişi hayatını kaybetti.

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