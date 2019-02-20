Mısır'da 9 kişi idam edildi

Mısır'da 2015 yılında öldürülen savcıyla ilgili hüküm giyen 9 kişi idam edildi. Savcı Hişam Barakat'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi, işkence altında suçlamaları kabul etmeye zorlandıklarını söylemişlerdi.
Barakat'ın kızı Merve ise hüküm giyen 9 kişinin babasını öldürmediğini savunarak idamların durdurulmasını istemişti.
Kahire Ağır Ceza Mahkemesi idama mahkum edilen 30 kişiden 28’inin cezasını onaylamıştı. Davada 15 kişi de 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Başsavcı Barakat aracını düzenlenen bombalı saldırıyla öldürülmüştü.