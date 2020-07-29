Mısır'da 7 kişi idam edildi

Aralarında devlet gazetesi El-Ahram'ın da yer aldığı yerel basına göre, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin, 2013 yılında İsmailiyyede yaşanan tartışmada bir polisi öldürmekle suçlanan 7 kişi hakkında verdiği ve Yargıtay tarafından da onaylanan idam cezası uygulandı.
Yargıtay Kasım 2018'de, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin 7 kişi hakkında verdiği idam cezasını onaylamıştı.
Mısır yönetimi, son yıllarda verilen idam cezaları ve bunların infaz edilmesi nedeniyle uluslararası hukuk kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalıyor.