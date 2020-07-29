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Mısır'da 7 kişi idam edildi

Mısır'da 'bir polisi öldürmek ve silahını çalmak' suçlamasıyla yaklaşık 2 yıl önce idam cezasına çarptırılan 7 kişi hakkındaki hüküm infaz edildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:40
Mısır'da 7 kişi idam edildi
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Aralarında devlet gazetesi El-Ahram'ın da yer aldığı yerel basına göre, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin, 2013 yılında İsmailiyyede yaşanan tartışmada bir polisi öldürmekle suçlanan 7 kişi hakkında verdiği ve Yargıtay tarafından da onaylanan idam cezası uygulandı.

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Basında, söz konusu öldürme olayının, güvenlik güçlerinin İsmailiyye'de, iki taraf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalıştığı sırada yaşandığı bilgisine yer verildi.

Yargıtay Kasım 2018'de, İsmailiyye Ceza Mahkemesi'nin 7 kişi hakkında verdiği idam cezasını onaylamıştı.

Mısır yönetimi, son yıllarda verilen idam cezaları ve bunların infaz edilmesi nedeniyle uluslararası hukuk kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalıyor.

Anahtar Kelimeler:
Mısır Idam
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