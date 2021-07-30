banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
Girne'yi üzen ölüm
Kapat

Mısır'da 24 ihvan mensubuna idam cezası

Mısır Mahkemesinin, iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:15
Mısır'da 24 ihvan mensubuna idam cezası

Devlete ait El-Ahram Gazetesinin haberine göre, 2015'te 3 polisin ölmesi ve 39'unun yaralanmasıyla sonuçlanan bir polis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili davanın duruşması Demenhur Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, silah ve patlayıcı madde bulundurmak, 3 polis memurunu kasten öldürmek ve terör örgütünü finanse etmekle suçlanan 16 İhvan mensubunun idam edilmesine hükmetti. İdam cezası verilenler arasında İhvan liderlerinden Muhammed Suveydan'ın da bulunduğu ifade edildi.

banner341
Aynı mahkeme, kuzeydeki Dilincat kentinde Aralık 2014'te bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise 8 İhvan mensubuna idam cezası verdi. 3 İhvan mensubu ise vefat ettikleri için haklarındaki dava düşürüldü.

Gazetenin haberinde karara temyiz yolunun açık olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır'da bu yıl verilen idam cezalarıyla ilgili resmi veri bulunmuyor ancak son olarak Kahire Ceza Mahkemesinin, aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 14 Haziran'da Yargıtay tarafından onanmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 30.07.2021 09:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor
Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı
Araştırmaya göre, akıl hastalığı olan Kovid-19 hastalarında ölüm olasılığı daha fazla
Araştırmaya göre, akıl hastalığı olan Kovid-19 hastalarında ölüm olasılığı daha fazla
Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor
Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor
Emzirme tabusunu yıkmak için şehir meydanına kadınlara özel bank
Emzirme tabusunu yıkmak için şehir meydanına kadınlara özel bank
Kanada’da 890 milyon yıllık dünyanın en eski hayvan fosili bulundu
Kanada’da 890 milyon yıllık dünyanın en eski hayvan fosili bulundu
Aşı olmayan evden çıkamayacak
Aşı olmayan evden çıkamayacak
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette olağanüstü hal istenecek
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette olağanüstü hal istenecek
Japonya'nın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı
Japonya'nın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı
İtalya'da covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayan kişiler
İtalya'da covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayan kişiler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim