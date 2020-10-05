banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
472.579
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0356
EURO
9.0774
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Haraca bağlanmış belde halkı
Haraca bağlanmış belde halkı
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Mısır'da 13 muhalif daha idam edildi

Mısırlı muhalifler, yönetimin 13 muhalifi daha idam ettiğini duyurdu. İdam edilenlerin isimleri de paylaşılırken, resmi makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:13
Mısır'da 13 muhalif daha idam edildi
banner337
banner351

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen ve ülke dışında yayın yapan Vatan televizyonunun Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Mısır'da siyasi tutuklu 13 kişinin daha idam edildiği belirtilerek, söz konusu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Siyasi tutuklu 13 kişinin idam edildiği bilgisine ayrıca Mısır dışında yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında da yer verildi.

Şark kanalı, idam edilen 13 kişinin bilgisini paylaşarak, akrabalarından, yakınlarının naaşlarını almaları için Kahirede'ki Zinhum Hastanesi'nin morguna gitmeleri istenildi.

İdam edilenlerin isimleri ise şöyle:

banner341
Ahmed Muhammed eş-Şahid, Yasir Ahmed Hudayr, Abdullah es-Seyyid, Cemal Zeki Abdurrahim, İslam Şaban Şehate, Muhammed Ahmed Tevfik, Sad Abdurrauf Sad, Muhammed Sabır Nasr, Mahmud Sabır Nasr, Semir İbrahim Mustafa, Muhammed Adil el-Hamid, Said Yusuf Salih Ammar ve Şehat Mustafa Ammar.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesi ise sağlık ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hakkında idam kararı verilen 4 kişinin cezasının infaz edildiğini ve naaşlarının Zinhum Hastanesi morguna götürüldüğünü aktardı.

Dün, 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan ve 2015'te idam cezasına çarptırılan İhvan üyesi 2 kişi hakkındaki hüküm infaz edilmişti.

Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mısır'da 2013'teki askeri darbeden bu yana farklı suçlamalardan ölüm cezasına çarptırılan onlarca kişi idam edildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mısır Muhalifler Idam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'li Üst Düzey Yetkiliden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Meselesinin Çözümünde Attığı Adımlara Övgü
Abd'li Üst Düzey Yetkiliden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Meselesinin Çözümünde Attığı Adımlara Övgü
Paris Kovid-19 Salgınında
Paris Kovid-19 Salgınında "maksimum Alarm" Seviyesine Geçti
İlham Aliyev, Operasyonların Durması İçin Azerbaycan'ın Şartlarını Açıkladı
İlham Aliyev, Operasyonların Durması İçin Azerbaycan'ın Şartlarını Açıkladı
Paris'te koronavirüs alarmı
Paris'te koronavirüs alarmı
Azerbaycan ordusu, Cebrail'de ve 9 köyde kontrolü sağladı
Azerbaycan ordusu, Cebrail'de ve 9 köyde kontrolü sağladı
Kırgızistan’daki seçimlerde 4 parti barajı aştı
Kırgızistan’daki seçimlerde 4 parti barajı aştı
California'daki orman yangınlarının bilançosu çok ağır
California'daki orman yangınlarının bilançosu çok ağır
İtalya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor
İtalya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunda
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunda "hayır" Çıktı
İran'ın Başkenti Tahran'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi
İran'ın Başkenti Tahran'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim